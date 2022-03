Covid, bollettino oggi 19 marzo: 74.024 casi e 85 morti. Tasso di positività al 15,5%

Covid, il bollettino di oggi sabato 19 marzo. Sono 74.024 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 76.250 di ieri, per un totale di 13.800.179 dall'inizio dell'epidemia. Si registrano 85 decessi, contro i 165 di ieri, per un totale di 157.692 sempre dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. I tamponi effettuati sono 478.051, contro i 490.883 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che si attesta al 15,5 per cento, esattamente come ieri. Gli attualmente positivi sono 1.147.519. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 471, tre in meno di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.319, 84 in meno rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 48.385, per un totale di 12.494.968 dall'inizio dell'epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lazio (8.986), Lombardia (8.052) e Campania

APPROFONDIMENTI IL CASO Omicron 2, aumenta il rischio di reinfezione. Iss: «Soprattutto... IL BOLLETTINO Omicron 2, in calo i casi pediatrici ma l'incidenza più... IL BOLLETTINO Covid in Campania, 7.903 casi e due morti: l'indice di contagio...

Omicron 2, aumenta il rischio di reinfezione. Iss: «Soprattutto per donne e giovani»

IL BOLLETTINO IN PDF

Lombardia

Con 67.165 tamponi, sono 8.052 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività in calo al 12% ( (ieri 12,5%). Sono stabili i ricoverati nelle terapie intensive (58), crescono quelli negli altri reparti (+22, 880). I decessi sono 17 per un totale di 39.043 dall'inizio della pandemia. I nuovi casi per provincia sono a Milano 2.843, a Bergamo 472, a Brescia 890, a Como 589, a Cremona 261, a Lecco 279, a Lodi 132, a Mantova 291, a Monza e Brianza 633, a Pavia 403, a Sondrio 115 e a Varese 794.

Lazio

«Oggi nel Lazio su 9.504 tamponi molecolari e 43.985 tamponi antigenici per un totale di 53.489 tamponi, si registrano 8.986 nuovi casi positivi (-18), sono 5 i decessi (-7), 1.012 i ricoverati (-3), 76 le persone nelle terapie intensive (+1) e +6.073 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,7%. I casi a Roma città sono a quota 4.165. Il Lazio torna in zona bianca, non diminuisce il numero dei casi giornalieri ma i parametri sono sotto soglia. Occorre mantenere alto il livello di attenzione». Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task force regionale per l'emergenza Covid-19.

Sicilia

Sono complessivamente 6.107, su 40.165 tamponi processati, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia, anche se la Regione fa sapere che 1.748 sono relativi ai giorni scorsi. Gli attuali positivi nell'Isola sono 233.166. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 8.395, mentre dei 15 decessi riportati oggi (9.767 dall'inizio dell'emergenza pandemica) solo 2 si sono registrati ieri, mentre gli altri si riferiscono ai giorni scorsi. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 852, mentre si trovano in terapia intensiva 58 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 1.777 a Palermo, 908 a Catania, 1.787 a Messina, 626 a Ragusa, 781 a Trapani, 524 a Siracusa, 492 a Caltanissetta, 807 ad Agrigento e 153 a Enna.

Trentino

Non si registrano nuovi decessi per Covid in Trentino nelle ultime 24 ore. A darne conto è il bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale dei servizi sanitari, che riporta 425 nuovi casi positivi, quasi tutti asintomatici o pauci-sintomatici: 11 sono stati rilevati al molecolare (su 194 test effettuati) e 414 all'antigenico (su 3.375 test effettuati). Per quanto riguarda il fronte ospedaliero, si registrano dati in calo: attualmente i pazienti ricoverati sono 29 (6 in meno), di cui 1 in rianimazione (stabile). Nella giornata di ieri sono stati registrati 3 nuovi ricoveri e 9 dimissioni. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 3.

Liguria

Sono 1.582 i nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore a fronte di 11.121 tamponi effettuati di cui 2.912 molecolari e 8.209 test antigenici. Il tasso di positività si attesta al 14,22%. A Genova ci sono 767 nuovi casi, 274 a Savona, 226 alla Spezia, 157 a Imperia e 154 nel Tigullio. Quattro sono i nuovi positivi non residenti in Liguria. Il totale dei casi positivi è 16.812, 367 in più di ieri. In isolamento domiciliare ci sono 14.536 persone, 746 in più di ieri mentre in sorveglianza attiva ci sono ancora 1.689 persone. Aumentano di 5 unità i ricoveri che a oggi sono 235 di cui 8 in terapia intensiva (2 meno di ieri). Due di questi non sono vaccinati.

Piemonte

Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione Piemonte riporta oggi 2.736 nuovi casi di Covid, con un tasso di positività dell'8,5%, in crescita rispetto al 7.6% di ieri. I tamponi processati sono 32.273, di cui 28.900 antigenici. In calo i ricoverati: in terapia intensiva -1, il totale scende a 22, negli altri reparti - 8, totale a 575. Tre i decessi, uno avvenuto oggi; i nuovi casi di guarigione 1.926, le persone in isolamento domiciliare sono 47.417, gli attualmente positivi 48.014. Dall'inizio della pandemia in Piemonte i casi positivi accertati sono 1.021.791, i morti 13.150, i guariti 960.627.