Bologna zona rossa da giovedì al 21 marzo. Merola: «Chiusi anche nidi e scuole d'infanzia»

Bologna diventa zona rossa a causa dei contagi da Covid: lo ha affermato il sindaco Virginio Merola, dopo la decisione unanime dei sindaci, condivisa dalla Regione che a breve firmerà l'ordinanza. Chiusi anche i nidi e le scuole d'infanzia, oltre alle attività commerciali non essenziali. Il Provvedimento entrerà in vigore da giovedì 4 marzo e sarà valido fino al 21 dello stesso mese. Resteranno perciò chiusi asili e negozi non essenziali.

La dichiarazione

«A nome dei sindaci di tutta la Città metropolitana di Bologna - ha detto Merola - chiedo al Governo di accelerare il piano di vaccinazione in tutti i modi possibili e di prevedere adeguate integrazioni economiche per le attività coinvolte dal provvedimento di zona rossa che adotterà la nostra Regione, così come i congedi parentali anche retroattivi per i genitori». La stretta sulla città arriva infatti dopo che l'incidenza dei casi - nell'ultima settimana di febbraio - ha superato quota 400 casi, con 13 Comuni sopra i 500 casi e la media del distretto Appennino di 584: preoccupante anche la situazione del territorio di Imola.

📌#Coronavirus, l'aggiornamento:

▶️oltre 40 mila tamponi

▶️2.040 nuovi positivi di cui 834 asintomatici

▶️407 guariti

▶️94,1% dei casi attivi in isolamento a casa

▶️44 decessi

▶️oltre 400mila dosi di vaccino somministrate https://t.co/2oLqykVK6b pic.twitter.com/J69VAZvA5C — RegioneEmiliaRomagna (@RegioneER) March 2, 2021

Boom dei contagi

Il boom di contagi da coronavirus aveva messo da qualche tempo in allarme le autorità regionali, che in questo periodo hanno raggiunto un vero e proprio picco mai raggiunto finora. Infatti, «ieri abbiamo registrato, in termini assoluti, il nostro valore massimo di nuovi casi di positività al coronavirus». Un peggioramento della curva epidemiologica che «si è manifestato, con forte violenza, l'impatto sulla nostra rete ospedaliera. Il trend di crescita, che fino a due settimane fa vedeva poco più di 500 persone ricoverate, un dato già importante, adesso supera le 900 persone. Sono stati oltre 200 i ricoveri nell'ultimo fine settimana, sono numeri che non abbiamo mai visto».

A dirlo è il direttore generale dell'Azienda Usl di Bologna Paolo Bordon che, ai microfoni di Trc tv, ha fatto il punto sull'andamento dei contagi nel territorio bolognese prima che il sindaco annunciasse l'ingresso in zona rossa. Bordon ha poi concluso «Abbiamo toccato un record dal punto di vista della presenza di malati Covid nella rete dei nostri ospedali, ma soprattutto la velocità con cui si sta realizzando questo fenomeno è una velocità che non era sicuramente quella della seconda ondata, in cui abbiamo avuto una crescita abbastanza costante e non avevamo visto più di 800 persone ricoverate», così Bordon.

Il bollettino regionale

Dall'inizio dell'epidemia, in Emilia-Romagna sono stati registrati 265.214 casi di Covid. I dati di oggi registrano 2.040 nuovi positivi su un totale di 40.171 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 5%. Registrati 44 nuovi decessi: 2 a Piacenza (un uomo di 89 e una donna di 94 anni) anni); 4 nella provincia di Parma (tre uomini di 82, 79 e 69 anni e una donna di 92 anni); 2 nella provincia di Reggio Emilia (due uomini di 81 e 77 anni); 6 nella provincia di Modena (due uomini di 89 e 78 anni e quattro donne, rispettivamente di 95, 88, 83 e 60 anni); 19 in provincia di Bologna (undici uomini di cui tre di 89 anni, 2 di 87, uno di 86, 85, 81, 80, 69 e 67 anni e otto donne di 96, 92, 91, 88, 83, 80, 71 e 67 anni); 3 nel ferrarese (tre uomini, rispettivamente di 84, 81 e 74 anni) e 3 nel ravennate (tre donne di 96, 94 e 81 anni). Poi 1 in provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 71 anni) e, infine, 4 nel riminese (un uomo di 97 anni e tre donne di 90,84 e 83 anni). In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 10.610.

La campagna vaccinale

Questa mattina l'assessore alla Sanità regionale Raffaele Donini è intervenuto nella seduta congiunta della commissione Politiche per la salute e sociali e Cultura, scuola, formazione, lavoro, sport e legalità per parlare sullo stato della campagna vaccinale regionale. Donini, in particolare, ha sottolineato che «l' Emilia- Romagna si conferma ai primi posti, arrivando al 10 per cento delle vaccinazioni italiane». Poi l'assessore ha anche spiegato che «delle 538.850 dosi consegnate ne sono già state somministrate 386.698 (mentre nel mese di marzo è previsto l'arrivo di ulteriori 470.000 dosi)». Infine Donini ha comunicato che «i contagi fra le persone che si sono già sottoposte al vaccino, sanitari e ospiti delle strutture per anziani, sono praticamente nulli».

Variante inglese e scuola

Quanto alle varianti, Donini ha spiegato che «la mutazione genetica del virus (la cosiddetta variante inglese), oggi preponderante rispetto al ceppo originario, è indubbiamente un problema. In regione registriamo un'impennata dei contagi: la soglia di occupazione dei letti ordinari è arrivata al 39 per cento, mentre il tasso sulla saturazione delle terapie intensive è al 31 per cento; particolarmente colpiti sono i giovani e i giovanissimi, con un picco nelle ultime due settimane: 3.233 positivi tra alunni e studenti e 483 tra il personale scolastico, da settembre sono invece 18.197 i positivi tra alunni e studenti e 3.043 tra il personale scolastico». «Non ci aspettavamo questi dati - ha concluso l'assessora alla Scuola, Paola Salomoni - l'obiettivo è tutelare gli studenti, anche nella didattica a distanza, per non lasciare solo nessuno».

