Covid, muore dottoressa del pronto soccorso di Vasto

Un brutto colpo per la sanità vastese. la dottoressa Silvana Pietropaolo, 60 anni, non ce l'ha fatta. Il virus ha falcidiato un corpo che soffriva per un male incurabile, anche se la dottoressa nel lavoro ha avuto sempre spirito di abnegazione. Per anni, è stata un'istituzione del pronto soccorso di Vasto. Una vita dedicata a curare gli altri. La Pietropaolo ha operato sia all'ospedale San Pio da Pietrelcina, sia al Distretto sanitario di base, sempre si è fatta apprezzare per professionalità e doti umane.

Il ricordo della sua collega Maria Amato, direttrice dell'unità di radiologia dell'ospedale: «Siamo della generazione che in ospedale ha tessuto rapporti, ha passato notti a discutere forte e a raccontarsi con affetto. Difficile salutare nel cuore una persona come Silvana Pietropaolo. Una donna schietta con un graffiante senso dell'ironia, un medico con la schiena dritta. Gli ultimi anni in salita, i controlli, sempre lo stesso rituale, va tutto bene! E poi due chiacchiere sulle solite utopie, l'amarezza per valori in via di estinzione, battute all'inglese, una indimenticabile risatina, quello che si fa quando passa la paura. E poi il Covid».

