Covid, focolaio in casa riposo a Palermo: 21 anziani positivi

Ennesimo focolaio di Covid in una casa di riposo. Siamo a Palermo, in via dei Quartieri dove Villa Claudia, questo il nome della struttura interessata, accoglie 25 anziani. Dai tamponi eseguiti ieri è emerso che ci sono 21 ospiti positivi al virus. La responsabile ha chiamato i carabinieri ed entro stasera la casa di riposo dovrebbe essere sgomberata per tutelare il personale e gli assistiti. Avvisata anche l'Unità speciale di continuità assistenziale.

Un episodio simile si era verificato il 16 marzo nella casa di riposo per anziani "Nido d'Argento" a Partinico sempre nel palermitano. Nel corso dei controlli da parte dell'Usca erano risultati positivi al Covid 18 ospiti e 4 operatori che, a differenza degli anziani, avevano già ricevuto la prima dose del vaccino.

