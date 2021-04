Covid, India record con 17 milioni di casi: corpi bruciati in strada. Speranza: «Ingresso vietato in Italia a chi è stato lì negli ultimi 14 giorni»

L'India rimane il Paese con record di contagi da Covid-19. I quasi 17 milioni di casi continuano a far raggiungere al gigante asiatico cifre mai toccate dallo scorso anno: il conteggio oggi 16.960.172 casi con ben 349.691 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore e 2.767 decessi. È il quarto giorno consecutivo in cui si registrano oltre 300.000 casi in 24 ore, facendo salire il numero totale di morti a 192.311.

«Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India. I residenti in Italia potranno rientrare con tampone in partenza e all'arrivo e con obbligo di quarantena. Chiunque sia stato in India negli ultimi 14 giorni e si trovi già nel nostro Paese è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione». Lo annuncia su Fb il ministro della Salute, Roberto Speranza. «I nostri scienziati - ha scritto ancora il ministro - sono al lavoro per studiare la nuova variante indiana. Non possiamo abbassare la guardia. Venerdì è stato il giorno record per casi a livello mondiale con 893.000 positivi di cui 346.000 proprio in India».

Nella capitale New Delhi muore una persona ogni quattro minuti ed è un dramma anche la sepoltura, tanto che molti corpi vengono bruciati in strada. Secondo le autorità, ci sono ancora un totale di 2.682.751 casi attivi nel paese, con 14.085.110 persone curate e dimesse dagli ospedali finora in tutto il paese, ma il governo federale continua ad escludere l'imposizione di un rigido lockdown per contenere il peggioramento della situazione.

“If it continues like this, in four to five days, we will have to cremate bodies on the road.”

Crematoriums in India struggle to handle bodies as Covid-19 cases skyrocket. Warning: This video contains graphic images. https://t.co/p2S1HigO4s pic.twitter.com/jt6ibB99q3 — CNN International (@cnni) April 24, 2021

Germania: da domani vietato l'ingresso da chi arriva dall'India

E per domani è atteso, secondo la Dpa che cita fonti governative, l'annuncio da parte della Germania di un ampio bando all'ingresso per le persone che hanno recentemente viaggiato in India, tra le preoccupazioni per il vertiginoso aumento dei casi di Covid-19 nel paese asiatico e la nuova variante indiana B.1.617, sotto osservazione anche da parte dell'Oms. Da ieri, la Germania ha registrato 25 casi della nuova variante a livello nazionale e, oltre all'India, anche Sud Africa e Brasile sono state classificate come zone colpite dal nuovo ceppo, e quindi ad alto rischio di infezione. Al divieto d'ingresso verranno fatte poche eccezioni, come per i cittadini tedeschi e gli stranieri con permesso di soggiorno. Dovranno tuttavia esibire un test negativo all'ingresso e rispettare un periodo di quarantena. Parlando ai giornalisti, il ministro della Salute tedesco Jens Spahn ha detto che, «per non mettere a repentaglio la campagna di vaccinazione nazionale, dovranno essere notevolmente limitati anche i viaggi verso l'India». Il governo, riporta la Dpa, starebbe infatti valutando la possibilità di interrompere temporaneamente il traffico aereo, compresi alcuni voli indiretti.

In Brasile oltre 70.000 nuovi casi

Neanche in Brasile la situazione cenna a migliorare. Stando ai dati di oggi il Paese ha registrato altri 3.076 decessi correlati al Covid-19 nelle ultime 24 ore, portando il bilancio delle vittime nel Paese a 389.492, secondo quanto riferito sabato dal ministero della Salute. Secondo il dicastero, ieri sono stati registrati altri 71.137 nuovi casi, mentre il totale dei casi registrati nel Paese dall'inizio della pandemia è ormai a 14.308.215.