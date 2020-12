Covid Lazio, bollettino di oggi 21 dicembre 2020: 1.205 casi (500 a Roma) e 42 morti

Su oltre 12 mila tamponi nel Lazio (-1.344) si registrano 1.205 casi positivi (-8), 42 i decessi (+21) e +1.451 i guariti. Diminuiscono i casi e i ricoveri aumentano i decessi e sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%. I casi a Roma città sono stabili a quota 500. Nel Lazio sono 76.492 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.720 ricoverati, 307 in terapia intensiva e 73.465 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 70.397, i decessi 3.334 e il totale dei casi esaminati è pari a 150.223. Questo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Coronavirus Italia, bollettino oggi 21 dicembre: 10.872 contagi e 415...



Nella Asl Roma 1 sono 191 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Otto casi sono ricoveri. Si registrano dieci decessi di 67, 74, 76, 78, 79, 82 84, 86, 88 e 97 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 253 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centocinque sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano tredici decessi di 56, 73, 75, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 92 e 94 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 67 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 51, 66, 71 e 86 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 31 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 5 sono 119 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 75, 81, 82 e 83 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 168 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Trentanove i casi con link a RSA Angeli Custodi di Nettuno, in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano cinque decessi di 56, 75, 80, 84 e 95 anni con patologie. Nelle province si registrano 376 casi e sono sei i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 376 casi e sono sei i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 191 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 39 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 87 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 59 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Ultimo aggiornamento: 17:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA