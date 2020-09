Covid Lazio, il bollettino di oggi: 238 nuovi casi, è il dato più alto di sempre. A Roma 191 contagi

Sono 238 i casi di coronavirus nel Lazio su oltre novemila tamponi: si tratta del dato più alto di sempre. Di questi 141 sono a Roma: 4 i decessi in tutta la Regione. «I numeri non ci consentono di abbassare la guardia, come diciamo da giorni - ha spiegato l'assessore D'Amato - c'è una ripresa, anche se in un quadro completamente diverso: oggi prevalgono gli asintomatici e i cluster famigliari. Fortemente monitorata la zona del Sud Pontino».

Covid Roma, boom di casi gravi: triplicati i posti letto per i ricoveri

Covid Roma, stop dei pediatri: «Per tornare in classe bisogna fare il tampone»

Un altro caso a scuola in provincia di Frosinone, positivo un ragazzo dell'istituto commerciale di Ferentino



Covid Lazio, il dettaglio delle Asl

Nellasono 47 i casi nelle ultime 24h e di questi cinque sono di rientro, due con link dalla Sardegna, uno dalla Francia, uno dall’India e uno dalla Romania. Diciassette sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato.

Nella Asl Roma 2 sono 70 i casi nelle ultime 24h e tra questi tre sono i casi di rientro due dalla Spagna e uno dalla Romania. Trentuno sono i contatti di casi già noti e isolati e ventisette individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 3 sono 24 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quattro casi di rientro, tre dall’Abruzzo e uno dalla Toscana. Tredici sono i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 4 sono 8 i casi nelle ultime 24h e si tratta di sei contatti di casi già noti e isolati e uno individuato su segnalazione del medico di medicina generale.



#Coronavirus: D'Amato: Su oltre 9 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 238 casi di questi 141 sono a Roma e quattro... Posted by Salute Lazio on Tuesday, 22 September 2020

Icc di Casalpalocco: emergenza non è finita

Ultimo aggiornamento: 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella Asl Roma 5 sono 14 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quattro casi di rientro dalla Puglia e nove sono i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 21 i casi nelle ultime 24h e si tratta di due casi di rientro uno con link dalla Sardegna e uno dall’Ucraina. Dodici i contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nelle province si registrano 54 casi e nessun decesso nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono trenta i casi e si tratta di cinque casi con link al cluster del mercato ittico dove è in corso l’indagine epidemiologica. Tredici sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato e tre i casi di rientro dalla Romania. Nella Asl di Frosinone si registrano nove casi e si tratta di sei contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Rieti si registrano quattordici casi e si tratta di tredici casi con link al cluster di una RSA dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl di Viterbo si registra un caso e si tratta di un caso individuato in accesso al pronto soccorso.