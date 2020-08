Covid, positivi quattro ragazzi di 19 anni tornati da un viaggio in Grecia

Quattro diciannovenni residenti in provincia di Arezzo, rientrati da una vacanza in Grecia, sono risultati positivi al Coronavirus. Si tratta di tre giovani di Montevarchi e uno di Terranuova, reduci da un recente viaggio a Corfù, tutti con sintomi lievi e che si trovano in isolamento a domicilio. Per altre sette persone che facevano parte dello stesso gruppo sono attualmente in corso le verifiche sanitarie. In provincia di Arezzo segnalati anche altri due, indipendenti dai giovani tornati dalla vacanza in Grecia: si tratta di una 17enne contatto di un caso di Foiano della Chiana e di un uomo di 77 anni a Laterina Pergine Valdarno.

Ultimo aggiornamento: 18:39

