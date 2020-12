Spostamenti a Natale, verso nuova stretta. Il Pd: «No ad allentamenti, sì a nuove misure». Riunione d'urgenza del governo

Non solo sono contrari ad allentamenti delle misure anti Covid durante le feste di Natale, ma quelli del Pd (governo e partito) sono favorevoli a emanare ulteriori misure di contenimento del coronavirus. Altro che deroghe agli spostamenti. «Le misure indicate alcune settimane fa dal Governo per contenere la curva della pandemia stanno funzionando. Se la situazione in molte Regioni migliora è solo grazie a quelle misure di contenimento e a comportamenti coerenti e responsabili. Malgrado questo, il numero delle vittime è drammatico cosi come il numero complessivo dei positivi. Ora bisogna fare di tutto per non disperdere questi risultati e non tornare indietro. Per questo, alla luce di un sicuro aumento del rischio di assembramenti dovuto al periodo delle festività e alle raccomandazioni alla prudenza e responsabilità del comitato scientifico nazionale, occorre valutare l’adozione di nuove misure che garantiscano il contenimento dei contagi». È quanto emerso oggi nel corso di una riunione dei ministri Pd con i capigruppo di Camera e Senato, il Segretario Nicola Zingaretti e Vicesegretario Andrea Orlando.

APPROFONDIMENTI TERNI La pandemia non ferma lo shoppingil centro invaso da centinaia di... FRANCIA Marsiglia, 500 persone a una festa clandestina: interviene la polizia IL VADEMECUM Spostamenti dal 21 dicembre al 7 gennaio: le regole per seconde case,...

Tra poco si terrà la riunione del premier Giuseppe Conte con i capidelegazione e il ministro delle Regioni Francesco Boccia, il sottosegretario Riccardo Fraccaro, il ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà sulla questione dello spostamento tra i comuni nelle festività natalizie.

sulla questione dello spostamento tra i comuni nelle festività natalizie.

Covid Italia, bollettino 13 dicembre: 17.938 nuovi casi e 484 morti. Tasso positività sale all'11,7%

Spostamenti a Natale solo tra i piccoli Comuni: la frenata del governo

Ultimo aggiornamento: 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA