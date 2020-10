Covid, in terapia intensiva a 31 anni: «Carica virale enorme, il suo sistema respiratorio è collassato»

Il Covid nella sua forma più grave non colpisce solo gli anziani: ormai lo sappiamo da mesi. Ma è preoccupante il caso di un 31enne commerciante romano, Diego Gianella, gestore di un pub a Ostia, ricoverato in gravi condizioni allo Spallanzani di Roma: quando è arrivato al pronto soccorso, scrive Repubblica, stava già molto male, con una forte insufficienza respiratoria.

Secondo i medici aveva ancora pochi minuti di autonomia, come se il suo apparato respiratorio fosse collassato improvvisamente: subito sedato e intubato, gli è stata diagnosticata una polmonite interstiziale da Covid, e il tampone ha successivamente confermato il contagio.

Quello che ha lasciato di stucco i medici dello Spallanzani, racconta Repubblica, è stata la carica virale enorme che lo ha colpito. Diego, gestore del pub Casa clandestina a Ostia, uno dei luoghi simbolo della movida, è uno sportivo: si allena, gioca a calcetto, ciò che molti suoi coetanei fanno, e non aveva patologie pregresse. Ora familiari e amici sono preoccupati per lui: intanto i dipendenti del pub, sottoposti a tampone, sono risultati negativi. Ma la preoccupazione aumenta in tutta la città, sul litorale romano.

Ultimo aggiornamento: 19:26

