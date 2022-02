Davigo va a processo, l'ex pm di Mani Pulite rinviato a giudizio per «rivelazione di segreto d’ufficio»

Piercamillo Davigo andrà a processo. L'ex consigliere del Csm accusato di rivelazione del segreto d'ufficio per aver divulgato i verbali di Piero Amara, ex avvocato esterno di Eni, sulla presunta loggia Ungheria, è stato rinviato a giudizio dal gup di Brescia Federica Brugnara. La decisione arriva nel giorno in cui cade il trentennale dell'inizio dell'inchiesta Mani Pulite di cui Davigo è stato uno dei pm in prima linea. Da quanto è trapelato i due pm, Donato Greco e Francesco Milanese, durante l'udienza preliminare, avrebbero da un lato riconosciuto a Davigo la buona fede e dall'altro parlato di dolo generico in quanto comunque non avrebbe dovuto divulgare le informazioni relative ai verbali sulla presunta Loggia. Il difensore, l'avvocato Francesco Borasi, ha invece evidenziato le contraddizioni a suo avviso contenute nel capo di imputazione e nel ripetere che l'ex consigliere del Csm ha agito nel rispetto della legge ha chiesto al gup bresciano Federica Brugnara il non luogo a procedere, ossia il proscioglimento.

Ma il gup ha deciso che Davigo deve andare a processo. Si celebrerà davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Brescia il prossimo 20 aprile. Il gup ha ritenuto che la vicenda debba quindi essere sottoposta al vaglio di un collegio. «Davigo si difenderà fortemente in dibattimento essendo certo della propria innocenza», ha precisato la difesa rappresentata dagli avvocati Francesco Borasi e Marco Agosti. L'ipotesi della Procura bresciana è che Davigo abbia convinto Storari a consegnargli i verbali e poi li abbia diffusi all'interno del Csm. Verbali che erano coperti dal segreto investigativo.

Lo stesso giudice che ha deciso di rinviare a giudizio Davigo decide in merito al processo abbreviato per il pm di Milano Paolo Storari imputato per rivelazione di segreto d'indagine per aver consegnato a Davigo - nell'aprile 2020 - i verbali dell'avvocato Piero Amara in cui rivelava l'esistenza della presunta loggia Ungheria. Un gesto per rispondere, a suo dire, all'immobilismo dei vertici della procura non riconosciuta da un altro giudice di Brescia il quale ha già archiviato la posizione dell'ex procuratore capo sostenendo - nel provvedimento a favore di Francesco Greco - che l'iniziativa di Storari «sia stata indotta da una suggestione e dalla frustrazione di non poter svolgere più penetranti investigazioni» a causa del lockdown. I pm di Bresca Donato Greco e Francesco Milanese hanno chiesto una condanna a sei mesi, il minimo della pena prevista nei confronti del loro collega milanese Paolo Storari. La richiesta è stata fatta al gup bresciano Federica Brugnara nel corso del processo in abbreviato. Il giudice ha stabilito il rinvio per il prossimo 7 marzo.

Nella doppia udienza di oggi infatti si è deciso sulle vicende che riguardano Davigo e Storari e che originano dai verbali in cui l'ex avvocato esterno di Eni rivelava l'esistenza di una loggia segreta con magistrati, politici e militari. Da quei cinque interrogatori resi da Amara a Storari, tra il 6 dicembre 2019 e l'11 gennaio 2020, nasce nella procura di Milano un contrasto poi deflagrato e su cui ora il Csm sta cercando di mettere ordine. Non solo. La frattura ha portato il consigliere del Csm Sebastiano Ardita a costituirsi parte civile contro i due imputati sostenendo come le loro azioni, in particolare le condotte compiute da Davigo, non solo sarebbero state commesse con "dolo", «ma addirittura con il precipuo fine di screditare il ruolo istituzionale di consigliere del Csm rivestito da Ardita e la sua immagine personale e professionale». Oltre a una condanna, Storari rischia un procedimento disciplinare: il Csm deve decidere se mandarlo via da Milano per incompatibilità ambientale per aver violato il vincolo di riservatezza.