Dj morta, la procura: «Corpo di Gioele non era accanto a quello di Viviana Parisi»

Dall'esame dei fotogrammi ripresi dai droni dei Vigili del fuoco durante le ricerche di Viviana Parisi e Gioele, «non si evidenzia la presenza del corpo del piccolo Gioele vicino a quello della madre» la mattina del 4 agosto, data in cui, invece, già alle 10.15 era visibile il corpo della dj scomparsa a Caronia. Lo rende noto la Procura di Patti spiegando di aver affidato già dal 13 agosto scorso a un geologo forense il compito di esaminare uno per uno i fotogrammi ripresi (oltre 16.000)». «Ulteriori elementi dovranno essere ricavati dal necessario successivo approfondimento, ricorrendo a tutti i possibili strumenti tecnici diretti all'analisi dei medesimi fotogrammi», aggiunge il procuratore Angelo Cavallo.

La Procura di Patti ha assegnato un incarico di consulenza tecnica al professore Massimo Picozzi, docente di psichiatria alle università di Parma e Bocconi di Milano «per acquisire informazioni precise sullo stato di salute mentale e psicologico» di Viviana Parisi «alla luce della documentazione medica acquisita e di ogni altro elemento di eventuale interesse».

«Stamattina abbiamo presentato alla procura di Patti una querela contro ignoti per presunte omissioni sulla morte di Viviana Parisi, 43 anni e del figlio Gioele, 4 anni» e su «eventuali ritardi nella loro ricerche». Lo dicono i legali della famiglia Mondello, Pietro Venuti e Claudio Mondello.

«In particolare - spiegano i due penalisti - chiediamo chiarimenti dal momento in cui Viviana ha avuto l'incidente stradale il 3 agosto fino a quando, cinque giorni dopo, è stato trovato il suo corpo e poi i resti probabili del figlio, il 19 agosto. Vogliamo che si indaghi - sottolineano i due avvocati - per capire se da parte di chi ha assistito all'incidente ci sono stati omissioni. Magari qualcuno poteva aiutare Viviana e non l'ha fatto, e anche se dopo qualcuna l'ha avvistata tra le campagne di Caronia e non è intervenuto per darle aiuto. Poi - concludono - vogliamo comprendere perché sono stati persi tanti giorni nelle ricerche e se ci sono stati ritardi. E nel caso, da cosa sono dipesi e da chi».

