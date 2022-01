Catania, donna nuda lancia oggetti dal balcone: panico in centro

A Catania, nella centralissima via Etnea, parte alta della stessa, si sono "registrati" momenti di panico e incredulità poiché una donna, in parte svestita, ha iniziato a lanciare oggetti dal balcone con il rischio, fortunatamente scongiurato, di colpire passanti, automobilisti e pedoni. Sul posto sono intervenuti agenti delle Volanti della Questura di Catania e sanitari del 118. Tra gli oggetti lanciati dalla donna, oltre a vasi e suppellettili, anche una culla per bambini. Il video girato da alcuni passanti ha già fatto il giro dei social.