Genova, donna presa a sassate in un parco pubblico da un senzatetto: la 61enne è gravissima

È stata lapidata all'aperto, vicino a un parco pubblico di Genova, e ora si trova in condizioni molto gravi. È una donna di 61 anni che è stata appunto presa a sassate da uno sconosciuto mentre si trovava vicino ai giardini. È in fin di vita.

Donna presa a sassate a Genova: è gravissima

La donna è arrivata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Galliera di Genova.

Cigno bianco preso a sassate nel laghetto del Parco fluviale

I medici stanno valutando se trasferirla all'ospedale San Martino in neurochirurgia o ricoverarla in rianimazione al Galliera.

La vittima dell'aggressione si trovava vicino ai giardini di via Giro del Fullo, nel quartiere Struppa di Genova. Gli agenti delle volanti hanno arrestato l'aggressore, un uomo, italiano, di 34 anni senza fissa dimora e con precedenti per piccoli furti.

È in coma

La vittima è al momento in coma all'ospedale Galliera. L'aggressione è avvenuta all'ora di pranzo. La donna stava camminando quando è stata colpita alla testa con un sasso di circa 20 centimetri. L'uomo ha impugnato la pietra e si è accanito sulla vittima, colpendola più volte.

Un passante ha messo in fuga l'aggressore mentre una giovane che ha assistito dal balcone di casa alla scena ha chiamato i soccorsi.

Gli agenti hanno rintracciato l'uomo in via Molassana e lo hanno arrestato.

L'uomo è in questura e sarà il magistrato di turno a decidere, in base all'esito degli esami medici, se contestare le lesioni gravissime o il tentato omicidio.

Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la brutale aggressione: forse un rimprovero, un colpo di calore, forse il ragazzo ha problemi psichiatrici o forse non c'è nemmeno un motivo vero.

La vittima è nata in Sardegna, nel ccomune di Guspini, ma è residente in Liguria in via Struppa,

La dinamica dell'aggressione

La donna stava camminando col suo cane sotto il sole cocente che in questi giorni sta soffocando Genova. Ancora da chiarire cosa sia successo. Ma l'uomo ha preso una pietra di circa 20 centimetri e prima gliel'ha tirata addosso e poi si è accanito su di lei, colpendola più volte. Una ragazza ha sentito le urla della vittima e si è affacciata al balcone: quando ha visto la scena ha subito chiamato i soccorsi. Nel frattempo è arrivato un ragazzo che ha iniziato ad inveire contro l'aggressore facendolo smettere di colpire. A quel punto, il passante ha iniziato a inseguirlo filmandolo con il telefonino. «Hai aggredito la signora - gli ha urlato - perché lo hai fatto?». Per tutta risposta l'uomo gli ha fatto il dito medio e si è allontanato.

Nel frattempo le volanti hanno iniziato a perlustrare le strade fino a che non lo hanno trovato in via Molassana. Gli agenti lo hanno bloccato e portato in questura. Mentre la donna è stata portata all'ospedale Galliera. Inizialmente non è apparsa grave e l'ambulanza è partita in codice giallo, quello di media gravità.

Nel tragitto però le sue condizioni sono peggiorate ed è arrivata nel nosocomio del centro di Genova in codice rosso, quello più grave. Qui la donna è stata visitata e sottoposta a tac: è in coma, con una emorragia cerebrale, la frattura del naso e una probabile frattura dell'avambraccio e polso destro.

I due non si conoscevano, secondo le prime informazioni e i poliziotti stanno cercando testimoni che possano raccontare cosa sia successo negli istanti precedenti alla brutale aggressione.