Incidente stradale a Serdiana, nel sud della Sardegna: una Ferrari esce di strada, si ribalta e danneggia una condotta del gas. Due i feriti portati in ospedale in codice rosso. Dopo la richiesta di soccorso arrivata alla sala operativa 115, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta intorno alle 3 in via Repubblica.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati