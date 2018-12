Si sveglia di notte: il fidanzato accanto a lei nel letto non respira più

RONCADE - Era in camera con la fidanzata quando lei, nel cuore della notte, si è accorta che non respirava più. La donna, disperata, ha chiamato l'ambulanza e subito dopo i carabinieri ma per Matteo Zennaro, 37enne originario di Mestre trasferitosi da qualche tempo per lavoro nel Trevigiano, non c'era più alcuna speranza.



Era stato ucciso nel sonno da un malore provocato, questo è il sospetto degli investigatori, da un overdose da metadone. La tragedia, sulla quale dovranno fare chiarezza le forze dell'ordine, si è consumata nella notte di ieri, 26 dicembre, in un appartamento preso in affitto dalla coppia poche settimane fa in via Garibaldi, a Roncade, nel complesso di Villa Toffolutti. Zennaro, (che di fatto senza fissa dimora), aveva trovato impiego circa un mese fa

Giovedì 27 Dicembre 2018, 11:44 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2018 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA