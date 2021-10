Prova a riprendersi la figlia data in adozione 15 anni prima: scoppia la lite tra mamme

E' servito l'intervento dei carabinieri per fermare due mamme che stavano litigando per la figlia, una ragazza ormai maggiorenne, data in adozione 15 anni fa. La mamma biologica era arrivata a Trapani, da Palermo, con l'intenzione di riprendersi la figlia data in adozione 15 anni prima ma non aveva considerato l'opposizione della madre adottiva.

A sedare la lite fra le due mamme sono stati i carabinieri. Una delle due donne ha raccontato ai militari che l'altra, madre biologica, era riuscita a rintracciare la figlia naturale attraverso i social scoprendo anche l'indirizzo dove abitava la famiglia che l'aveva adottata. La ragazza, ora maggiorenne, non ha assistito alla lite.