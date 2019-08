Genitori in vacanza, lui smura la cassaforte e spende i soldi in escort

Venerdì 16 Agosto 2019, 14:25 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2019 14:57

Storia da film in provincia di Reggio Emilia . La cassaforte trovata vuota - al ritorno dalle vacanze - dopo essere stata smurata e aperta non era finita nel mirino di alcuna banda delle casseforti al lavoro durante le ferie altrui. A trafugare i 1.600 euro in contanti ed alcune monete d'argento messi al sicuro da una coppia di coniugi di, nel Reggiano, è stato il figlio 34enne che, armato di un flessibile, ha forzato la cassaforte per poi spendere i soldi in escort e videogiochi.A risalire all'uomo - denunciato per furto aggravato - sono stati i Carabinieri , cui la coppia si era rivolta presentando denuncia. Dal sopralluogo sul posto erano emerse le prime anomalie: la cassaforte era stata sì smurata e aperta ma nessun accesso dell'abitazione risultava forzato. Unico presente in casa durante l'assenza dei genitori, il 34enne, convocato in caserma, è stato incalzato dai militari cui ha reso piena confessione ammettendo le proprie responsabilità. La refurtiva non è stata recuperata: l'uomo ha speso tutto in videopoker ed escort LEGGI ANCHE --> Giro di escort nella sua casa di Bologna, colonnello della Finanza finisce agli arresti domiciliari