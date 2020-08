Sfondano il vetro di un'auto e rubano oggetti, subito arrestati dai carabinieri

Vedi anche >

Hanno sfondato il vetro di un'auto e preso una borsa con un telefono cellulare e una catenina d'argento, ma il loro "colpo" è durato poco perché sono stati intercettati e arrestati dai carabinieri della sezione radiomobile diI militari stavano svolgendo un servizio di controllo quando hanno notato i due allontanarsi su via Mamurra. Inutile la fuga, sono stati raggiunti e arrestati. Nei loro, oltre la refurtiva presa sull'auto poco prima, vari arnesi da scasso.Il telefono cellulare e la catenina sono stati poi restituiti al legittimo proprietario, mentre per i due - di 31 e 20 anni - accusati di furto con scasso, si sono aperte le camere di sicurezza della caserma in attesa del rito direttissimo.