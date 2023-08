Francesca Quaglia, la ciclista travolta e uccisa da un camion a Milano. I pugni sulla fiancata e “l'angolo cieco”. Poi il dramma

Si chiamava Francesca Quaglia, 28 anni, la ciclista travolta e uccisa un camion in viale Caldara angolo corso di Porta Romana, a Milano. “Traduttrice e copywriter freelance. Traduco dall'inglese e dalle lingue scandinave verso l'italiano", la sua frase di presentazione sul profilo Linkedin. Nata il 4 luglio 1995, originaria di Medicina (provincia di Bologna), Francesca aveva conseguito la laurea triennale all’Università Ca' Foscari di Venezia in Lingue, letterature e linguistica scandinave, per poi specializzarsi in Lingue e letterature scandinave all’Università di Uppsala, in Svezia, e alla Statale di Milano”.

Secondo il racconto di una testimone, la donna è rimasta agganciata alla parte laterale del mezzo, provando inutilmente a colpire la fiancata: avrebbe dato dei pugni su una fiancata. Ma inutilmente. La ridotta visuale alla guida del mezzo pesante, in altre parole, ha influito sulla tragedia. È ormai chiaro da tempo che gli angoli ciechi hanno un impatto significativo sull’incidentalità stradale nei centri abitati.