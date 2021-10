Facchinetti, la moglie denuncia: «Conor McGregor ha preso a pugni Francesco, è pericoloso e instabile»

«All'improvviso ha tirato un pugno in faccia a Francesco»: così, in una storia su Instagram, la moglie di Francesco Facchinetti racconta che Conor McGregor ha picchiato il marito. «Poteva ucciderlo, si è spaccato labbra e naso - il racconto di Wilma Helena Faissol - Francesco è volato indietro, è caduto sul tavolo...e sto tremando come un vitello». La donna ha spiegato che erano a una festa in un hotel a Roma, dove la serata sembrava normale. Poi è degenerata e il motivo non è affatto chiaro.

«La prima cosa che ho pensato è uno scherzo, lo fanno apposta, è un mini-show - ha detto ancora Faissol - ma io sono rimasta paralizzata perché tutte le guardie del corpo di Conor lo tenevano contro il muro, lui voleva continuare a picchiare Francesco. C'era sangue, la guardia del corpo ci ha dato dei fazzoletti e ci ha cacciati via. Dall'hotel ci hanno fatti uscire dalla porta laterale, come se tutto andasse bene. Io piangevo, tremavo, abbiamo chiamato polizia e ambulanza. Abbiamo fatto la denuncia, è una persona instabile: è pericoloso», la conclusione.

McGregor, il più grande campione di arti marziali miste della nostra epoca, ha dimostrato tutto il suo patrimonio complessivo di 180 milioni di dollari durante il suo soggiorno a Roma in questi giorni.

È arrivato nella capitale a bordo di un jet privato con tutta la famiglia: mamma, moglie e i suoi tre figli, l'ultimo dei quali, Ryan, battezzato sabato in Vaticano da papa Francesco in persona. Il pugile irlandese si è “goduto” la vacanza romana, tra lusso e guardie del corpo. Ora però è nei guai.