Daniele De Santis, il triplice fischio degli arbitri ai funerali. Il vescovo al killer: «Costituisciti»

Si sono svolti nella cattedrale di Lecce i funerali di Daniele De Santis , il salentino di 33 anni ucciso la sera del 21 settembre scorso con la fidanzata Eleonora Manta, 30 anni, a coltellate nel palazzi in cui abitavano. Ha chiesto all'assassino «di costituirsi» l'arcivescovo di Lecce, monsignor Domenico Seccia, durante l'omelia pronunciata alla messa per i funerali di Daniele, gestore di un Bed & Breakfast e arbitro di Lega Pro. Funerale separato. Le esequie di Eleonora si terranno nel pomeriggio nel comune di cui era originaria, Seclì, in provincia alle 16, nella piazza San Paolo. A quelle di De Santis, celebrate nel Duomo di Lecce, hanno assistito molti giovani arbitri, oltre che amici e familiari. Come ha rivelato l'autopsia l'assassino si è accanito sui due fidanzati con decine di coltellate, prima di abbandonare l'appartamento di via Montello. «La vigliaccheria di chi non si manifesta si spenga», ha aggiunto Monsignor Seccia.



De Santis, l'omaggio degli arbitri

Il triplice fischio degli arbitri che segnala la fine della partita ha salutato il feretro di Daniele De Santis all'uscita del Duomo di Lecce a conclusione del rito funebre. A fischiare sono stati i giovani aspiranti direttori di gara della Sezione leccese che indossavano le magliette bianche con l'immagine del giovane ucciso a coltellate con la fidanzata Eleonora Manta.

La bara del 33enne ha fatto il suo ingresso tra due ali di giovani componenti aspiranti direttori di gara della Sezione leccese di cui faceva parte Daniele . Indossano una maglietta bianca con impressa l'immagine di Daniele impegnato su un campo e la scritta: «Qua c'è tutto a dire che ci sei. Fai buon viaggio e poi, riposa se puoi». La cerimonia funebre é officiata dall'arcivescovo di Lecce monsignor Domenico Seccia. Sono presenti numerosi rappresentati dell'associazione arbitri guidati da Marcello Nicchi , presidente nazionale Aia , Danilo Giannoccaro e Luigi Nasca, componenti commissione arbitri serie A, Antonio D'Amato designatore arbitro serie C e Paolo Prato presidente Aia Lecce. L'ingresso in cattedrale é interdetto ai giornalisti e ai cineoperatori per volere della famiglia .

