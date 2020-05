Lite per gelosia: ragazzo accoltellato ad Aprilia, è in gravi condizioni. Amico fermato dai carabinieri

Vedi anche » Imprenditore arrestato dai carabinieri con 20 chilogrammi di cocaina ad Aprilia

22:17

Un ragazzo è stato gravemente ferito a coltellate ad Aprilia, al culmine a quanto sembra di una lite per gelosia. L'episodio, sul quale indagano i carabinieri del reparto territoriale, si è verificato in via Cattaneo. Il giovane è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso della clinica "Città di Aprilia", stabilizzato e quindi trasferito in sala operatoria per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico.I militari hanno fermato con l'accusa di tentato omicidio un ragazzo di 19 anni che si trova nella caserma di via Tiberio. Il ferito, invece, ha 22 anni.