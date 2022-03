Giulia Schiff volontaria in Ucraina, il papà: «Orgoglioso di questo impegno». Fu espulsa dall’Aeronautica

Giulia Schiff, 23 anni di Mira, nel Veneziano, ex pilota dell'Aeronautica militare balzata alle cronache per aver denunciato il battesimo del volo subito dai suoi compagni di accademia, ora è a Kiev per combattere come volontaria nelle Forze Speciali della Legione Internazionale in Ucraina. Ed è l'unica donna del gruppo. La sua storia in Ucraina verrà raccontata da lei stessa attraverso la trasmissione Le Iene, che stanno realizzando con la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati