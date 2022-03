Bomba nucleare, come Putin potrebbe lanciare un "mini" attacco a Kiev? Ipotesi e conseguenze

«Quello che ha dichiarato il portavoce del Cremlino (Dmitry) Peskov è da irresponsabili. Usare le armi nucleari sarebbe tragico non solo per l'Ucraina ma per tutto il mondo. Ma non possiamo escludere niente in questa situazione. Noi non abbiamo attaccato alcun Paese, noi difendiamo solo la nostra terra». Lo ha detto questa mattina l'ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk, intervistato da Sky tg24. Ma è realmente possibile un attacco...

