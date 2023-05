​Iliad down, problemi con le chiamate e alla rete dati per l'operatore telefonico: segnalazioni da tutta Italia

Iliad down. Oggi pomeriggio sono arrivate migliaia di segnalazioni da parte dei clienti dell'operatore telefonico. Oltre 6mila sono state ricevute da downdetector, il sito che in tempo reale mostra problemi e interruzioni per tutti i tipi di servizi.

Il paradosso telefonia: traffico su, margini giù. Con le mini-tariffe le telco sono all’angolo

Iliad down, i problemi segnalati

La maggior parte delle segnalazioni riguarda le chiamate e l'utilizzo della rete internet. In particolare il 42% riguarda la voce mobile, mentre il 36% l'utilizzo della rete dati. In totale, verso le 15.00 di oggi il sito downdetector ha raccolto oltre 6mila segnalazioni.

Cosa fare

In questo caso, come indicato dalla compagnia telefonica, si può contattare il numero di assistenza clienti. Basta comporre il 177 e parlare con un operatore. Il servizio è totalmente gratuito e attivo dal lunedì al venerdì con orario 8-22. Il weekend e i giorni festivi l’orario è invece ridotto e va dalle 9 alle 20. Si può poi collegarsi al sito internet di Iliad e ricercare la sezione predisposta per aiutare i clienti a risolvere le problematiche. Chattare con un operatore attraverso la funzione Messenger di Facebook cercando il profilo ufficiale dell’azienda. Inviare un messaggio al profilo Instagram della compagnia francese.