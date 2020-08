Fuori strada con il furgone: paura per un uomo. Tangenziale chiusa al traffico: riaperta dopo ore

Ultimo aggiornamento: 12:55

Fuori strada con il furgone: paura per un uomo che questa mattina molto presto, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito nella campagna che costeggia la tangenziale ovest di Lecce Sul posto la Municipale, che ha provveduto a chiudere la bretella al traffico veicolare per recuperare il furgone e garantire la sicurezza. La tangenziale è stata riaperta dopo alcune ore.