Infermiera fingeva di vaccinare gli amici per dare il Green pass: sospesa dal lavoro. Indaga la Procura

Arriva la polizia nel centro vaccinale di Villorba (Treviso), dopo che alcuni pazienti hanno denunciato di non aver ricevuto i vaccini da parte di un'infermiera del Dipartimento di Prevenzione che avrebbe soltanto fatto finta di iniettare le dosi. Ieri pomeriggio, giovedì 2 settembre, la polizia ha sequestrato i bidoncini dove sono state gettate le siringhe e l'infermiera è stata accompagnata in Questura per essere interrogata. La donna, con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati