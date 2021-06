Klaus Davi, tentano di entrare in casa del giornalista a Milano: lui è testimone in un processo contro cosca calabrese

Hanno tentato ieri, in pieno giorno, di entrare a casa del massmediologo Klaus Davi a Milano, mentre il giornalista si trovava in Calabria per testimoniare in un processo contro un esponente della cosca Tegano. I ladri avrebbero cercato di forzare la porta blindata del suo appartamento in pieno centro città. Secondo quanto riporta ilreggino.it, Davi sarebbe stato avvertito dell'accaduto da un suo collaboratore durante l'udienza. Sul caso sta indagando la Digos.

