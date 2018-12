Si è rovesciata addosso una pentola con acqua bollente, riportando gravi ustioni. È accaduto ieri a Pescara; la bimba, un anno e mezzo, è ora ricoverata all'ospedale Gemellì di Roma in prognosi riservata. La madre della piccola stava cucinando, nella stanza con lei c'erano i figli, quando la piccola si è rovesciata addosso la pentola. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori. Dopo essere stata stabilizzata al Pronto soccorso di Pescara, la bimba, che ha riportato ustioni di secondo grado al volto e al torace, è stata trasferita in elicottero nella capitale. Nell'abitazione sono poi intervenuti gli agenti della Squadra Volante della Questura che hanno ascoltato il padre della bambina, non presente al momento dell'incidente, e ricostruito l'accaduto.

Lunedì 10 Dicembre 2018, 13:49 - Ultimo aggiornamento: 10-12-2018 15:52

