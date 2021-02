Zona gialla nel Lazio, subito ristoranti pieni a Roma. Gli esercenti: «Solo oggi fatturato da 5 milioni»

Il sole, la voglia di uscire, la paura del virus da sconfiggere. E così c'è il pienone nei ristoranti di Roma nel primo sabato in zona gialla nel Lazio. Tanti i locali che, complice il bel tempo, hanno riempito i tavolini all'aperto. Il presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio Claudio Pica segnala «dati impressionanti, dal centro di Roma fino al mare, la gente con il clima mite ha avvertito l'esigenza di uscire.

Stimiamo per la provincia un fatturato di 5 milioni solo oggi». L'appello di Pica è «a evitare assembramenti. Non dobbiamo abbassare la guardia, in primis per la salute a poi anche per l'economia: meglio una lenta ripresa ma duratura che gli stop and go». Tanta gente anche nei parchi.

