Virus Lombardia, calano i contagi (142), ma aumentano i morti (27)

In Lombardia nelle ultime 24 in calo i nuovi casi positivi di coronavirus: 142 che corrispondono all'1.04% in rapporto ai 13.696 tamponi effettuati. A comunicarlo i dati diffusi dal quotidiano bollettino di Regione Lombardia. Ieri i casi positivi erano 402. Il totale dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia arriva a 90.070. Diminuiscono anche i ricoverati in terapia intensiva (-10) che fanno arrivare il totale a 110, mentre quelli non in terapia intensiva sono 2840 (-120). I decessi invece aumentano: dai 21 di ieri si passa ai 27 di oggi, che portano il numero totale a 16.249. I guariti/dimessi di oggi sono 469. ore si sono registrati 142 contagi in più, raggiungendo così in totale i 90.070.

In calo i nuovi positivi a Milano 23.365 (+59) di cui 9.919 (+29) in città, contro i 99 nel milanese e i 52 in città riportati nella giornata di ieri. Scendono i nuovi casi anche a Bergamo (+12) contro i +73 di ieri e a Brescia 14.988 (+18) contro i +89 di ieri. In calo anche i dati nelle altre province lombarde: Como 3.921 (+9), Cremona 6.489 (+7), Lecco 2.766 (+1), Lodi 3.498 (+3), Mantova 3.388 (+6), Monza e Brianza 5.571 (+4), Pavia 5.404 (+11), Sondrio 1.481 (=), Varese 3.674 (+3).



