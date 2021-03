Vaccino Lombardia, Bertolaso: «Vacciniamo 33mila persone al giorno. A Como centro vaccinale indecente»

«Sto girando tutta la Regione per cercare centri vaccinali che devono essere realizzati. Quando sono stato a Como il luogo che ho visto faceva semplicemente schifo, non era degno di una realtà e della bellezza come la città di Como e quindi vaccinare le persone in un posto deserto, un parcheggio sporco e non ben collegato mi sembrava un'operazione vergognosa per un luogo così importante». Lo ha detto Guido Bertolaso, consulente di Regione Lombardia per la campagna vaccinale, a Sky Tg24, replicando alle polemiche sulla realizzazione del centro vaccinale di Como. «Quindi ho chiamato le autorità competenti - ha rimarcato Bertolaso - e mi sono fatto dare la realtà di villa d'Erba, tra le migliori e suggestive di tutta la regione. Questo centro subito dopo Pasqua sarà pronto e potrà vaccinare circa 20mila persone al giorno. La verità spesso non sta da una parte o dall'altra ma sta in mezzo».

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Vaccino Covid, piattaforma di Poste e task force alle Regioni in... VACCINI Lombardia, caos vaccini: saltano i vertici di Aria ma Fontana salva... POLITICA Vaccinazioni in Lombardia, Salvini: «Non sono più...

I vaccini in Lombardia

«Stiamo vaccinando 33mila persone al giorno, stiamo aspettando le previsioni delle forniture dei vaccini» ma «a fine marzo saremo arrivati ben oltre le 50mila vaccinazioni al giorno, l'11 aprile arriveremo a 90mila vaccinazioni al giorno e alla fine del mese di aprile potremo vaccinare 130mila persone al giorno», ha aggiunto Bertolaso poi, replicando a chi gli chiedeva perché la Lombardia rispetto alle altre Regioni risulta in ritardo sul numero di vaccini agli over 80, ha spiegato: «Oggi siamo già sopra il 16% con le doppie dosi. In Lombardia tutti gli anziani vaccinati nelle Rsa non sono inseriti nell'elenco degli over 80 che abbiamo vaccinato e quindi di fatto la Lombardia non ha indicato gli oltre 100mila anziani over 80 già vaccinati nelle Rsa. È sempre un problema informatico, è un'attività che esula da quelle di chi si occupa di vaccinare i lombardi».

In Lombardia «il caos è estremamente limitato e contenuto in alcune zone della Regione. In Lombardia si vaccinano circa 32mila-33mila persone al giorno, soprattutto gli over 80, i più fragili e gli insegnanti, secondo le linee che il governo ha indicato a tutte le Regioni. Noi le rispettiamo in modo assolutamente corretto, quindi con i numeri che stiamo facendo siamo arrivati a vaccinare oltre il 50% degli over 80 e per il 12 aprile spero di aver vaccinato tutti gli over 80 almeno con la prima dose». «È un programma importante - ha osservato Bertolaso - abbiamo già realizzato tutti i centri vaccinali massimi, oggi ne vado ad aprire uno a Codogno. Siamo in linea con quelle che sono le previsioni del governo. Se dovessimo ricevere più vaccini potremmo vaccinare molto di più. Per Pfizer le scorte sono praticamente esaurite» ma «grazie all'arrivo ieri di questo ulteriore contingente di vaccini potremo andare avanti nei prossimi giorni». Tuttavia, ha aggiunto Bertolaso, «sappiamo che prima di Pasqua probabilmente le finiremo di nuovo». E ha concluso: «Questa fornitura di vaccini periodica e ben programmata ci permette di tracciare la strada che stiamo seguendo».

Ultimo aggiornamento: 10:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA