Coronavirus, Zaia attacca gli scienziati: «Si mettano d'accordo sugli asintomatici, così ci risolvono un primo problema»

Coronavirus, il governatore del Veneto Luca Zaia attacca gli scienziati: «Si mettano d'accordo sugli asintomatici, così ci risolvono un primo problema». «In questa fase in cui ci stiamo capendo poco, invito gli scienziati a mettersi d'accordo tra di loro: così ci risolvono un primo problema», dice Luca Zaia rispondendo ad un domanda sui casi asintomatici riscontrati nella regione.

« Fare sintesi »

«Se si chiudono in una stanza dove fanno sintesi e dicono tre cose sulle quali sono d'accordo - continua - agevolerebbero la vita a persone come noi che non sono scienziati. Questa è l'esigenza che tutti noi abbiamo».

