Mamma Ilenia uccisa a 37 anni dalla malattia. L'annuncio del marito: «Amore mio, hai trovato la pace»

Infermiera e mamma di tre bambini morta a 37 anni nel Teramano. Ilenia Odoardi, una vita divisa tra il lavoro e la famiglia, è stata uccisa da una grave malattia. È stato il marito Massimo D'Alesio a diffondere sul suo profilo Facebook la tragica notizia con un post commuovente: «Amore mio, dolce tesoro, finalmente hai trovato la pace. Ma manchi, manchi da morire. Manchi come l'aria. Ho un dolore nel cuore che mai potrà guarire. Ringrazio Dio di avermi fatto incontrare te lungo il mio cammino di vita. Sei stata una compagna, una mamma e una moglie che nessuno mai potrà sostituire. Ci mancherai amore. Ti prego proteggi da lassù i nostri tre gioielli. Aiutami a crescerli sani e forti come hai fatto finora. Accarezzali tutte le sere per la buonanotte. Accarezza me e dammi la forza per andare avanti». Massimo e Ilenia, entrambi infermieri, si erano conosciuti sul posto di lavoro all'ospedale di San Benedetto. La notizia è riportata da Il Messaggero.

E dopo poco tempo hanno deciso di andare a vivere insieme al bivio di Corropoli, città natale di Massimo, e sono nati tre bellissimi bambini: due gemelli, che oggi hanno 4 anni, e un maschietto di due. Il 31 luglio scorso si sono sposati con i figli che hanno fatto da paggetti.

«Non trovo le parole per descrivere quanto dolore sto provando in questo momento - dice il sindaco di Corropoli, Dantino Vallese - Conosco Massimo da bambino e la sua famiglia da sempre. Sono bravissime persone. Ora è rimasto solo a occuparsi di tre bambini. Una tragedia immane».

Ilenia, meno di sette mesi fa, ha accusato un forte dolore all'inguine che l'ha portata al pronto soccorso. Le analisi non hanno lasciato scampo: un brutto male. «Ha lottato con tutte le sue forze per non lasciare i figli soli. Ha affrontato operazioni difficili e cure, non c'è stato davvero nulla da fare» dice il sindaco addolorato. Ilenia era originaria della frazione di Castelnuovo, nel comune di Castellalto, dove era molto stimata.

Il sindaco Aniceto Rocci dice: «Sono sconvolto. Conoscevo benissimo Ilenia. Una ragazza meravigliosa, dal cuore d'oro. Provo un forte dolore in questo momento. La mia comunità è attonita». E riferisce che il padre, da poco in pensione, ha gestito per decenni una pompa di benzina sulla Statale 150. E anche la figlia da giovanissima gli dava una mano. «Per la forza che aveva Ilenia - aggiunge Rocci tutti eravamo convinti che avrebbe vinto questa battaglia». Sui social sono centinaia i messaggi di cordoglio. Il funerale è oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Castelnuovo Vomano.