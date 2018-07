Malore mentre carica le valigie in auto, 29enne muore in strada

Ha avuto unmentre caricava leined è. La vittima è una turista 29enne di nazionalità svizzera. È successo a. Probabilmente si è trattato di un infarto.LEGGI ANCHELa donna, che era in compagnia di un'altra persona, era arrivata sabato in Riviera e sarebbe dovuta ripartire ieri per la Calabria, destinazione finale della sua vacanza italiana. Dopo il malore è stata subito soccorsa dai sanitari del 118 che hanno però potuto solo constatarne il decesso.Si tratta della seconda vittima nella sola giornata diieri a San Benedetto del Tronto: in mattinata, sempre per un malore improvviso, un 55enne di Terni era deceduto mentre stava facendo il bagno al mare.