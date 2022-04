Malpensa, incidente in aeroporto: due aerei si toccano in pista in fase di parcheggio, paura ma nessun ferito

Stamattina in piazzale a #Malpensa A330 Delta da New York in fase di parcheggio satellite Nord ha urtato con l'estremità dell'ala la winglet di un A320 easyJet pronto a partire per Tel Aviv. Non si registrano feriti e solo lievi danno agli aerei. #aeroporto #piazzale #avgeek pic.twitter.com/u5LHfXKMBb

— Vola Milano Malpensa [MXP] (@VolaMalpensa) April 4, 2022