Maltempo oggi, bomba d'acqua a Cagliari: un disperso. Allerta anche a Roma e in Toscana

L'ondata di maltempo sta provocando molti disagi: si registrano danni per il momento nel sud della Sardegna (il Sulcis - sudovest - è il territorio più colpito, in tutta la regione ieri l'allerta era gialla, ora è passata in arancione) e in Salento. La Liguria ha prorogato l'allerta meteo. Allerta meteo anche nel centro Italia: nel Lazio e in Toscana.

Ore 14.15 Il maltempo arriva anche nel Lazio e in Toscana. «Il Centro funzionale regionale del Lazio rende noto che il Dipartimento della Protezione civile ha emesso oggi l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, domenica 14 novembre 2021, e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri». Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio.

Anche la Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha aggiornato l'avviso di criticità di «codice giallo» emesso nella giornata di ieri. Mentre tra il pomeriggio e la sera di oggi, domenica 14, proseguono le precipitazioni in particolare nelle zone occidentali, nella notte di lunedì 15 sono previste residue piogge soprattutto sulla costa centro-meridionale e sull'Arcipelago, anche con temporali. A questi fenomeni, si aggiungono, dalla sera di oggi e fino alla mattina di domani, forti raffiche di vento da est, sud-est sull'Arcipelago, sulla costa centro-meridionale e nelle zone limitrofe e mareggiate sull'Arcipelago e sulle coste del grossetano.

Ore 14.00 Un intero paese montano del Cagliaritano, Burcei, senza elettricità, strade allagate in centro a Cagliari, tombini saltati, e la statale 387 chiusa al traffico all'altezza del bivio per Solemins (Cagliari). Il ciclone Mediterraneo continua a fare sentire i suoi effetti tra il Sulcis, il Cagliaritano e tutto il sud Sardegna. A Muravera, vicino a Cala Pira - una nota località turistica della costa sud occidentale, le case sono finite sott'acqua. Non si contano i disagi e i danni per i cittadini: anche in centro a Cagliari alcune case, ma soprattutto gli scantinati, sono stati invasi dall'acqua. A Burcei il Comune ha emanato un avviso alla popolazione che è stato sollecitato l'intervento di riparazione del guasto della rete elettrica che sta colpendo l'intero comune».

Ore 13.40 Le squadre dei vigili del fuoco, con il nucleo Saf, speleo-alpino-fluviale, stanno perlustrando Porto Pino, la località dove l'anziano disperso è stato trascinato via dall'acqua di un canale.

Ore 13.14 Nel Sulcis un anziano è stato trascinato via dall'acqua nel Cagliaritano. È sceso dalla sua auto ed è stato trascinato via dalla forza dell'acqua, l'anziano è attualmente disperso a Sant'Anna Arresi nel sud Sardegna, zona sulla quale è piombata una fortissima ondata di maltempo. L'uomo, da quanto si apprende, era rimasto bloccato con la sua auto lungo una strada allagata e appena sceso è stato trascinato via dalla corrente. É subito scattato l'allarme. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile che hanno avviato le ricerche del disperso.

Le strade chiuse al momento sono: la statale 554 all'altezza di Selargius, forti rallentamenti anche sulla SS 387 all'altezza di Soleminis, nel Parteolla, dove un ruscello, che passa accanto alla strada, ha esondato.

Ore 13.00 Traffico ferroviario sospeso nel nodo di Cagliari per allagamenti.

Ore 12.36 Arpal ha prolungato l'allerta Gialla (la più bassa) per temporali in Liguria fino alle 18 di questo pomeriggio sul centro levante. A seguire permarrà su tutta la regione una bassa probabilità di fenomeni forti. Sono attese piogge diffuse e persistenti con instabilità su centro Levante. Dopo una temporanea attenuazione avremo una successiva ripresa delle precipitazioni diffuse in particolare sul Ponente dalla serata di oggi e almeno fino alla mattinata di domani, lunedì 15 novembre. Nelle ultime ore i fenomeni sono stati concentrati sul centro Levante con intensità fino a moderate (24.2 millimetri in un'ora a Portovenere) mentre, nelle ultime 12 ore, spiccano i 39.2 millimetri di Rapallo e i 38.8 di Santa Margherita Vara (Carro, La Spezia). Attualmente deboli precipitazioni interessano la zona di Genova. Ieri un nubifragio si è abbattuto su Genova provocando allagamenti in tante zone, smottamenti e una frana che ha invaso la strada poco prima del sopraggiungere di un autobus di linea

Ore 12.06 Parte di una casa è crollata e ha ceduto sotto il peso della pioggia battente a Siliqua, in provincia di Cagliari. A causa delle infiltrazioni infatti un pezzo intero di casa, già lesionata, si è sbriciolato in via Umberto. All'interno si trovavano due anziani e il figlio, nessuno è rimasto ferito.

Strade, scantinati, negozi e un centro commerciale allagati. L'ondata di maltempo piombata nel sud Sardegna sta creando non pochi problemi e disagi. Un'intera zona di Cagliari, la municipalità di Pirri è completamente allagata e il traffico è stato deviato. (Il video girato a Pirri da Andrea Martin sta diventando virale e mostra gli arredi urbani che spuntano per pochi centimetri sopra il livello dell'acqua che ha letteralmente inondato la strada)

Sul posto stanno lavorando gli agenti della polizia municipale. Allagamenti in città anche in viale Marconi, viale Poetto, lungo l'Asse Mediano e le bretelle di collegamento: alcune auto sono rimaste bloccate in gigantesche pozzanghere d'acqua. Strade piene d'acqua anche a Quartu Sant'Elena e Quartucciu dove l'acqua è entrata anche all'interno del centro commerciale. Non troppo distante, a Selargius, l'Anas ha chiuso in entrambe le direzioni la statale 554. «La strada - precisa l'Anas - è chiusa tra i chilometri 2.9 e 3.6 e il traffico è deviato sulla strada statale 131 dir». Allagamenti e disagi anche nella zona di Pula dove stanno intervenendo la polizia municipale e i vigili del fuoco.

Ore 12.00 Un violento temporale si è abbattuto questa mattina su molti comuni del Salento e su Lecce provocando allagamenti e smottamenti. Tra i comuni più colpiti quello di Castro dove sono caduti quasi 100 millimetri di pioggia in pochissimo tempo. Il violento acquazzone ha provocato l'allagamento delle strade e alcuni crolli di muretti a secco e di recinzione come quello che delimita il boschetto comunale. Crolli si registrano in zona Zinzulusa e sulla strada panoramica che conduce a Marittima. La situazione più grave si registra a Castro Alta per lo smottamento di una vasta porzione della passeggiata intorno al Castello. Chiuse temporaneamente le strade d'ingresso al paese. Sul posto stanno operando i vigili urbani e i volontari della protezione civile.

Ore 11.25 Frana sulla linea ferroviaria Porretta-Pistoia. Circolazione ferroviaria sospesa fra Porretta, nel Bolognese, e Pistoia a causa della caduta di materiale franoso sulla linea che collega le due cittadine. La frana - legata presumibilmente alla pioggia caduta sull'area - è stata registrata nella notte poco dopo la stazione di Porretta: la sala operativa di Rete Ferroviaria Italiana ha subito inviato sul posto una squadra tecnica. Sono in corso i rilievi per definire modalità e tempi di ripristino della circolazione che è stata sospesa dall'inizio del servizio, ossia dalla prima mattinata a partire dalle 6. Nella notte non ci sono treni in marcia sulla linea. È stato Istituito da Trenitalia un servizio di bus fra Porretta e Pracchia, frazione montana del comune di Pistoia. Regolare il servizio fra Bologna e Porretta.