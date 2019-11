Maltempo, ritrovato vivo l'uomo scivolato nel fiume Letimbro in piena nel Savonese

I vigili del fuoco hanno ritrovato vivo il disperso nel fiume Letimbro. «Questa è la notizia migliore che potevamo dare» ha detto l'assessore ligure alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. La notizia della possibilità che un uomo fosse caduto nel Letimbro era stata data dal governatore ligure Giovanni Toti che aveva sottolineato come fosse ancora tutta da verificare. Secondo quanto riferito, una donna avrebbe chiamato il Nue 112 per avvertire che il marito era scivolato nel fiume savonese in piena.

Ultimo aggiornamento: 20:07

