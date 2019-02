Manuel Bortuzzo, Salvini va al San Camillo dal 19enne ferito: «Su Ostia non molliamo»

Venerdì 8 Febbraio 2019, 13:58 - Ultimo aggiornamento: 08-02-2019 14:26

Il ministro dell'Internosi è recato all'ospedale San Camillo per incontrare, il ragazzo di 19 anni rimasto ferito sabato scorso nella sparatoria in via Menandro all'Axa, Roma. Una visita privata, trapela dal Viminale, fatta insieme al presidente della Federnuoto Paolo Barelli. «Il ragazzo è tosto, deve reagire. Domani andrò a visitare la sua famiglia in Veneto. Su Ostia non molliamo, vedrete», ha detto al Messaggero il vicepremier leghista lasciando il San Camillo.