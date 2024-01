Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié di nuovo insieme? La foto infiamma i social, i fan sognano il ritorno di fiamma

Ritorno di fiamma tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie? A quanto pare sì. La love story tra i due ex gieffini è nata nella casa del Grande Fratello Vip fino a quando dopo qualche mese dalla fine del programma, lo sportivo ufficializzò la loro rottura tramite un comunicato Ansa. Un amore che ha fatto sognare gli appassionati del reality condotto da Alfonso Signorini ma che non ha avuto un lieto fine. O meglio, fino ad oggi.

Nelle ultime settimane si era parlato di un ritorno di fiamma tra Manuel e Lulu ma entrambi volevono viversi la loro relazione lontani dalle telecamere e dal gossip.

I due non si sono mai sbilanciati in merito a tale situazione, tuttavia una foto che Lulù ha pubblicato nelle sue Instagram stories non è passata inosservata ai fan. Sembrerebbe che i due siano tornati insieme. La foto mostra due mani che si stringono e il braccio tatuato sarebbe proprio di Manuel Bortuzzo.