Meteo, allerta arancione in Lombardia e Toscana: temporali in arrivo su Nord e parte del Centro

Meteo, sul Nord Italia scatta l'allerta a partire da stasera. L'avviso prevede dalla serata di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Piemonte. Dalle prime ore di domani si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana, specie sui settori settentrionali.

Maltempo in arrivo da nord-ovest

Un'area perturbata in arrivo dalla Francia, nelle prossime ore, tenderà ad interessare le nostre regioni nord-occidentali estendendosi, nel corso delle prime ore di domani, al resto del Nord e su parte del Centro. Questa fase di maltempo sarà accompagnata da una intensificazione della ventilazione occidentale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

Meteo, si avvicina l'autunno

Allerta meteo sino a Friuli e Umbria

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per oggi allerta arancione per rischio temporali su parte della Lombardia. Per la giornata di domani è stata valutata allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico, su alcuni settori di Lombardia e Toscana. Allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria, parte di Piemonte, Toscana e sul resto della Lombardia.