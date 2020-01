Roma, mezzo Ama si incendia ed esplode sulla Cassia: vetri sulla carreggiata, strada chiusa

Momenti di paura sulla Cassia Antica, altezza via di Villa Lauchli, a Roma. Intorno alle 11 ha preso fuoco un mezzo spazzatrice Ama che era in servizio sulla strada. L'incendio ha provocato almeno due esplosioni e alcuni pezzi del mezzo, come un portellone e una ruota avvolta dalle fiamme, si sono staccati dal veicolo finendo in mezzo alla strada. Una ragazza che transitava in motorino è riuscita miracolosamente a schivare la ruota e a mettersi in salvo. Sul posto i vigili del fuoco: strada chiusa da via Cortina d'Ampezzo a via Pareto.



Ultimo aggiornamento: 16:56

