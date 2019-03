Migranti, interrogato l'equipaggio della Mare Jonio. Casarini: non abbiamo violato alcuna legge

Mare Jonio, e oggi è stato convocato l'intero equipaggio per gli interrogatori. Aperta un'inchiesta per favoreggiamento all'immigrazione clandestina al momento contro ignoti. La nave Jonio di Mediterranea sequestrata ieri dalla Guardia di Finanza al suo arrivo al porto di Lampedusa è stata affidata in custodia dalle Fiamme gialle allo stesso armatore, Beppe Caccia. A darne conferma all'Adnkronos è Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans.



Un boomerang, quei tre indizi fanno una prova Ieri sera la Finanza ha convocato il comandante della nave, e oggi è stato convocato l'intero equipaggio per gli. Aperta un'inchiesta per favoreggiamento all'immigrazione clandestina al momento contro ignoti. La nave Jonio di Mediterranea sequestrata ieri dalla Guardia di Finanza al suo arrivo al porto di Lampedusa è stata affidata in custodia dalle Fiamme gialle allo stesso armatore, Beppe Caccia. A darne conferma all'Adnkronos è Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans.

«Il sequestro della Finanza è probatorio - spiega Sciurba -questo significa che si vuole mettere in sicurezza l'elemento di prova».



«Non abbiamo violato alcuna legge. Le convenzioni internazionali stabiliscono che i naufraghi debbano essere accompagnati verso un porto sicuro, e noi lo abbiamo fatto. L'unica cosa che mi interessava era che queste persone arrivassero a toccare terra in un luogo sicuro. E ce l'abbiamo fatta. Quello che succederà dopo, per adesso non conta». Lo afferma Luca Casarini, capo-missione della Mare Jonio, in due interviste a Corriere della Sera e Manifesto.



«La Libia non è un porto sicuro, come ribadito anche dall'Onu, e stava arrivando una tempesta da sud-est, l'unica possibilità era andare verso la Sicilia», spiega Casarini. «Durante la notte il mare è diventato forza sette con onde alte tre metri e raffiche di vento forte. Intorno alle 6 di mattina, arrivati a 13 miglia da Lampedusa, a un miglio quindi dalle acque territoriali italiane, il pattugliatore Paolini della Guardia di Finanza ci ha intimato di fermarci - racconta - e spegnere i motori perché non avevamo l'autorizzazione a entrare. Ma con i naufraghi a bordo e il mare grosso avremmo messo in pericolo tutti, così siamo entrati e la Capitaneria di porto ci ha assegnato un posto alla fonda a ridosso della costa».

