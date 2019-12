Milano, nascondeva più di 1 kg di cocaina nel vano airbag dell’auto: Polizia di Stato arresta un 71enne

Ultimo aggiornamento: 15:25

Lo scorso venerdì 6 dicembre, laha arrestato un 71enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di. L'uomo nascondeva oltre 1 kg diall’interno del vano airbag di un’auto parcheggiata da giorni lungo via Domenico Scarlatti, nel comune di Buccinasco, nel milanese .La Ford Focus intestata a un uomo residente a circa 30 chilometri di distanza da dove era parcheggiata, ha insospettito i poliziotti dellache, venerdì mattina, in abiti civili, si sono appostati in attesa dell’arrivo dell’effettivo utilizzatore. Dopo un paio d’ore di appostamento, in via Scarlatti è arrivata una Fiat Multipla con a bordo un uomo, che dopo aver parcheggiato all’angolo, è sceso dall’auto e ha controllato più volte che. Si è poi incamminato verso via Scarlatti in direzione della Ford Focus.Una volta aperta l’auto e salito sulla stessa, l’uomo è stato fermato dai poliziotti per un controllo. Il 71enne cittadino italiano di origine siciliane, con numerosi precedenti per i reati inerenti gli stupefacenti, è stato trovato in possesso di, dal peso di. Aveva inoltre undi colore grigio che apriva il vano airbag del cruscotto dal lato passeggero della Ford Focus, appositamente modificato con apertura elettronica, al cui interno sono stati trovati, uguali a quelli trovati addosso al 71enne, per un peso complessivo lordo diCon la successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti altrie 3 diversi fogli manoscritti, sui quali erano riportatie nomi, rivenuti all’interno di una tracolla custodita nella camera da letto.