Milano, neonata morta dopo aver ingerito un tappo di profumo: domani l'autopsia

È morta a 7 mesi per avere ingerito il piccolo tappo di un profumo. Domani mattina, alla clinica Mangiagalli di Milano, verrà effettuata l'autopsia sul corpicino. I fatti sono del 18 giugno scorso. All'accertamento parteciperanno anche i consulenti tecnici dei difensori dei genitori, indagati, come atto duvito, con l'ipotesi di omicidio colposo.Stando a quanto ricostruito finora, la neonata, che aveva vicino il fratellino di pochi anni, verso le 7 del mattino avrebbe preso il tappo di un profumo e lo avrebbe messo in bocca. Sarebbe poi soffocata. La corsa in ambulanza all'ospedale Buzzi, nella zona nord ovest del capoluogo lombardo, è stata inutile: per la piccola non c'è stato niente da fare. L'inchiesta del pm Maurizio Ascione ha lo scopo di verificare se ci siano state o meno negligenze nella custodia della bimba da parte dei genitori.