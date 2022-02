Milano, per il vento forte crolla parte del tetto della stazione centrale: raffiche a 90 km/h. Chiuso il Castello Sforzesco e i parchi, stop alle navi tra la Sardegna e la Corsica

Il forte vento che si è abbattuto oggi su Milano sta provocando danni e disagi in tutta la città. I vigili del fuoco dalle prime ore della mattina del 7 febbraio, stanno intervenendo sulla rimozione di alberi caduti, antenne di condomini che si sono staccate, impalcature, cornicioni pericolanti e tegole finite in strada. Saltata anche una parte del tetto della stazione Centrale. Sono già più di cento gli interventi di soccorso effettuati questa mattina per il maltempo.

Le raffiche di vento sono arrivate fino a 90 km/h e quindi il Comune ha deciso di chiudere gli accessi ai parchi pubblici «e invita la popolazione a non utilizzare le aree alberate non recintate per l'intera giornata». Stesso provvedimento anche a Monza, dove l'amministrazione comunale ha deciso di chiudere il parco e anche i due cimiteri della città. A Milano «è raccomandato evitare gli spostamenti se non necessari e, nel caso di utilizzo del mezzo privato, evitare i viali alberati e la prossimità a ponteggi edili. I condomini privati sono chiamati ad informare i propri condomini per evitare cadute di materiali dai balconi».

Uomo schiacciato da un albero

Un uomo di 76 anni è stato schiacciato da un alberto durante un'operazione di potatura sulla strada Cascina Baialupa a Settala. L'uomo è stato portato all'Ospedale San Raffaele di Milano in codice rosso a causa di un trauma cranico, un trauma al volto, un trauma arto inferiore con frattura del piede.

Da paura a Milano albero caduto pic.twitter.com/pImda7VuFS — Cinzia (@CinziaAvella1) February 7, 2022

Milano, danni per il maltempo

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato l'allerta arancione per la zona di Milano. Sospesa a causa del vento l'attività del centro tamponi drive through di Laveno Mombello, in provincia di Varese. Il sindaco di Monza ha disposto la chiusura totale del parco e dei due cimiteri cittadini fino al perdurare delle avverse condizioni atmosferiche. A Segrate in via Prima Strada 29 i vigili del fuoco hanno evacuato un asilo nido il cui tetto, a causa delle forti raffiche, si è divelto.

Chiuso il Castello Sforzesco

A causa delle forti raffiche, il Comune ha prudenzialmente chiuso il Castello Sforzesco (più precisamente l'ingresso nei cortili dato che che il lunedì il castello è comunque chiuso alle visite) e anche il cortile di Palazzo Reale, che consente normalmente il passaggio dei pedoni fra piazza Duomo e via Pecorari.

Maltempo Sicilia diretta: voli dirottati a Trapani e Palermo, crolla un ponte. Frane a Messina e 16 famiglie evacuate

Sradicata la bandiera della Lombardia

Il vento forte ha sradicato anche la bandiera della Lombardia dall'ingresso del palazzo del Consiglio regionale di via Filzi, dove sono posizionate anche la bandiera dell'Italia e dell'Unione Europea. Gli operai sono stati chiamati immediatamente e sono saliti sul tetto dell'ingresso, bardati e in condizioni di sicurezza, per riposizionarla.

Stop alle navi tra Sardegna e Corsica

Il forte vento che da questa mattina sta sferzando la Sardegna, soprattutto in Gallura ha causato disagi nei collegamenti marittimi con la Penisola e con la Corsica. A causa del maestrale che soffia a 37 km orari, con raffiche fino a 55, il traghetto Sharden della Tirrenia, salpato ieri notte da Genova con destinazione Porto Torres, ha cambiato rotta approdando puntale a Olbia alle 7. Sono stati invece interrotti i collegamenti marittimi fra Santa Teresa Gallura e Bonifacio e tra Ajaccio e Porto Torres. L'allerta meteo per il forte vento e le mareggiate, diramato ieri dalla Protezione civile, dovrebbe cessare intorno alle 18 di questo pomeriggio.

Vento fa crollare un capannone nel Torinese

Tragedia sfiorata a Nichelino, Comune alle porte di Torino, per il crollo parziale del capannone di una ditta a causa del forte vento. Una parete della struttura è collassata travolgendo le auto in sosta lungo la via dove, pochi minuti prima del crollo, due operai avevano spostato un furgoncino. Danneggiate tre auto, sul posto stanno operando i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area. Sul posto anche polizia municipale e carabinieri. La strada è stata chiusa.