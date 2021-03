Covid, morto il professor Franco Cuccurullo per 15 anni rettore dell'Università

E' deceduto a causa dei Covid-19 l’ex rettore dell’Università d’Annunzio Franco Cuccurullo, aveva 78 anni, medico e uomo di cultura dalle grandi visioni che ha dato grande impulso all'Ateneo di Chieti proiettandolo ai risultati di oggi.

Cuccurullo se ne è andato la scorsa notte nell’ospedale Santissima Annunziata di Chieti dove era ricoverato dopo aver scoperto la positività al coronavirus. Il professor Franco Cuccurullo, dopo la laurea in Medicina e Chirurgia a Bologna, aveva iniziato la carriera all'interno dell'università bolognese fin dal 1967 seguendo le orme del professor Sergio Lenzi. Nel 1980 si trasferì a Chieti, al "G. d’Annunzio” prima come associato, poi ordinario di Medicina Interna. E' stato preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dal 1987 al 1997. Nel 1997, il primo mandato da rettore, proseguito per 15 anni durante i quali l'università di Chieti ha avuto un grande sviluppo che l'ha portata a competere a livello nazionale per ricerca e qualità dell'insegnamento,

