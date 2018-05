Nadia Toffa vince un premio e torna a parlare dopo il silenzio che aveva spaventato i fan

Venerdì 25 Maggio 2018, 19:00 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 21:07

Dopo ilche aveva spaventato i fan,torna a parlare. E lo fa in occasione dell'assegnazione di un. «Il pensiero va a tutti quei bambini che sono costretti a subire abusi e che non hanno nemmeno la forza di gridare aiuto, e sono ancora tanti, troppi che hanno bisogno di essere salvati, e ogni violenza che subiscono è un pugno nello stomaco a tutti noi».È quanto scrive in un messaggio la conduttrice de, ringraziando la Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin, per il Premio Giornalistico internazionale Marco Luchetta che stasera sarà consegnato a Marco Fubini per un reportage firmato assieme a lei.«L'inchiesta sul giro di prostituzione minorile vicino allo stadio San Nicola di Bari - aggiunge Toffa ricordando il lavoro svolto assieme al collega - è una di quelle inchieste che ti scuote l'anima. Sei sbattuto senza filtri di fronte alla peggiore miseria umana. Eravamo partiti con l'obiettivo di porre fine a questo schifo. In passato ci siamo già occuparti di inchieste simili, ma fatti di questa gravità eravamo abituati a vederli in posti lontani da noi, paesi in via di sviluppo dove purtroppo la tratta dei bambini è quasi alla luce del sole».«Ma mai avrei pensato di vedere quello che ho visto in pieno giorno - insiste - in una delle città più belle ed evolute d'Italia. Nei mesi successivi, fino a poche ore fa, le indagini delle forze dell'ordine hanno portato all'arresto di molte persone cosiddette 'per benè con l'accusa di pedofilia. Una vergogna che andava fermata - conclude - e così è stato».