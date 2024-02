Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi nella Casa dopo il malore: «Sono svenuto e non mi ricordo più niente». Come sta

Dopo il malore avuto nella casa lo scorso venerdì, Giuseppe Garibaldi rientra finalmente in gioco. L'annuncio durante la diretta di lunedì 5 febbraio su Canale 5 da parte di Alfonso Signorini che ha accolto in studio l'ex bidello, che ha raccontato cosa gli è accaduto.

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi torna nella casa «Sono svenuto e non mi ricordo più niente». Ecco come sta

«Giuseppe sta bene ci ha fatto prendere un bello spavento venerdì notte quando si è sentito male, ma questa sera rientrerà a sorpresa nella casa».

Alfonso Signorini apre così la diretta del Grande Fratello di lunedì 5 febbraio. «Giuseppe è stato immediatamente soccorso prima dal medico del GF e poi dall'ambulanza. È stato dimesso il giorno dopo».

Giuseppe Garibaldi entra in studio e spiega cosa è successo: «Volevo fare come Alex mi sono messo sul tapis a correre, ho mangiato pochissimo, ho corso ad alta velocità. Dopo un'ora e un quarto di corsa ho iniziato a non sentirmi bene. Sono andato a prendere un bicchiere di acqua e zucchero ma non ha fatto nulla, mi sono messo a letto ma sentivo che c'era qualcosa che non andava. Poi sono andato in bagno e sono svenuto e da lì non ricordo più nulla. Ora sto bene, devo solo mangiare».